NN verlosen 3 x 4 Tickets für das Freizeitbad GochNess

GOCH. Kurz vor der niederländischen Grenze, im Stadtteil Goch-Kessel, liegt das Freizeitbad GochNess. Im Erlebnisbad erwartet große und kleine Badegäste eine Wasserlandschaft mit Innen- und Außenbereich. Eine 65 Meter Röhrenrutsche, eine Regengrotte und der Strömungskanal lassen den Aufenthalt nicht langweilig werden. Für die Kleinsten gibt es einen extra Baby-Pool mit Wasserrutsche und die Schwimmer dürfen sich auf ein 25-Meter-Sportbecken mit Sprunganlage freuen.

Das Team des GochNess hat auch in diesem Jahr für die Sommerferien wieder ein buntes Programm zusammengestellt: Jeweils dienstags und donnerstags wartet auf die Besucher ein besonderes Highlight. Im Sportbecken werden Matten auf das Wasser gelegt, auf denen sie möglichst weit über das Wasser laufen können. Eine Anmeldung ist an diesen Tagen nicht erforderlich. Am Sonntag, 23. Juli, findet von 12 bis 18 Uhr eine Schaumparty statt: Jede Menge Schaum, coole Musik und tolle Spiele warten auf die Badegäste. Am Samstag, 29. Juli, 14 bis 17 Uhr, wird eine Wasserlaufball-Aktion angeboten. Weiter geht es am Sonntag, 6. August, von 13 bis 17 Uhr, mit der großen Familien Beach-Party an der Copa Gochana. Ein Erlebnis für die ganze Familie. Am Sonntag, 13. August steht eine Floßbau-Aktion auf dem Programm. Von 12 bis 17 Uhr können die Gäste ihr eigenes Floß bauen und durch den See-Parcours paddeln. Dem besten Team winken tolle Preise! Weiter geht am Sonntag, 20. August, von 10 bis 18 Uhr mit einem Hindernisparcours. Am Samstag, 15. Juli und am Samstag, 26. August, finden zwischen 11 und 17 Uhr mehrere Kurse statt, zu denen sich die Besucher anmelden müssen. Darin lernen die Badegäste sich wie eine elegante Badenixe durch das Wasser zu bewegen. Zur Erinnerung wird dieses Erlebnis auf Unterwasserfotos festgehalten. Alle Infos dazu haben die Bademeister vor Ort. Telefonische Anmeldungen sind ab sofort unter 02827/920010 oder persönlich an der Kasse im GochNess möglich. Weitere Informationen gibt es unter www.gochness.de.

Gewinnspiel

Die NN verlosen 3 x 4 Karten für das Freizeitbad. Einfach eine E-Mail mit dem Betreff „GochNess“ und Angabe des Namens und Wohnortes an gewinnspiel@nno.de senden. Einsendeschluss ist der 14. Juli. Die Namen werden unter www.nno.de veröffentlicht.