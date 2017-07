WINNEKENDONK. Der Heimatverein „Ons Derp“ lädt am Samstag, 5. August, 10 bis 11.30 Uhr, zu einer offenen Bürgerstunde ins Alte Rathaus in Winnekendonk ein. An diesem Vormittag stehen die Vorstandsmitglieder Heinz Aben und Ute Derks persönlich oder auch telefonisch unter 0160 9745037 zur Verfügung, um Fragen zu beantworten und Anregungen entgegen zu nehmen.