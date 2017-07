Brückenarbeiten: A3 wird

EMMERICH/REES. Der Landesbetrieb Straßen.NRW sperrt ab Montag, 24. Juli, 20 Uhr, bis Donnerstag, 27. Juli, 15 Uhr, die A3 zwischen den Anschlussstellen Rees und Emmerich. In dieser Zeit werden Brückenschalungen, Traggerüste und ein Behelfsfundament auf der A3 abgebaut, die für den Brückenbau der neuen Anschlussstelle L 90/Netterdensche Straße benötigt wurden. Umleitungen sind ausgeschildert. Der Verkehr in Richtung Niederlande wird ab der Anschlussstelle Rees über die Umleitungsstrecke U15 geführt. In Richtung Oberhausen läuft der Verkehr ab Anschlussstelle Emmerich über die Umleitungsstrecke U6. Laut Aussage der Straßen.NRW-Verkehrszentrale in Leverkusen ist während der Schulferien besonders an Wochenenden mit hohen Verkehrsaufkommen zu rechnen, daher hat man sich dazu entschieden, die Arbeiten unter Vollsperrung in der Wochenmitte durchzuführen.