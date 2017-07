Goch (ots). Unbekannte Täter zündeten am Samstag, 29. Juli, gegen 7 Uhr, im Gocher Stadtpark auf einer Minigolfanlage zwei Zaunelemente an. Durch das Feuer wurde auch die Fassade einer angrenzenden Imbissbude beschädigt. Die Feuerwehr Goch löschte den Brand. Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823/1080.