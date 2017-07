Toverland bietet über 30 Attraktionen für Jung und Alt: NN verlosen Tickets

SEVENUM. Eine neue, abenteuerliche Familienshowb gibt es ab dem 15. Juli im Freizeitpark Toverland, grenznah bei Venlo. Diese Sommershow handelt von der Welt der Dwervels, dem kleinen Völkchen, das das Themengebiet „de Magische Vallei“ beheimatet. Das Spektakel mit hohem Energiegehalt hat den Namen d`Junga erhalten. Der Freizeitpark Toverland entwickelte diese neue Show in Zusammenarbeit mit der belgischen Theaterproduktionfirma Production Pirates.

In der d’Junga Sommershow werden die Zuschauer von einem Kind in die Welt der Dwervels in der Magischen Vallei mitgenommen. Dieses magischen Völkchen ist normalerweise sehr menschenscheu. Aber die Ankunft eines Menschenkindes im magischen Tal verändert alles. Die Dwervels werden neugierig und versuchen das Kind mit ihren tollkühnsten Künsten zu beeindrucken. Die Aufführung ist von Akrobatik und atemraubenden Stunts geprägt. Als Höhepunkt gilt der Trampoline-Act, bei dem die Darsteller bis zu sieben Meter in die Höhe springen. Die d’Junga Sommershow ist eine internationale Koproduktion. Die Vorstellung wurde zusammen mit der belgischen Theaterproduktion Production Pirates entwickelt. Regisseur ist Lonis Mouhoubi. An der Show nehmen sechs internationale Artisten teil. Die Musik von der deutschen Musikproduktionsfirma IMAscore speziell für Toverland komponiert. Annouk Smeets, Leiterin Entertainment & Events bei Toverland, freut sich auf die Sommershow. „Typische Elemente aus der Magischen Vallei formen das Dekor, wie zum Beispiel besondere Wasser- und Feuereffekte. Dann folgt ein wirklich faszinierendes Spektakel mit so viel magischen Showeinlagen, dass einem fast schwindelig wird.

Vorstellungen

Die Sommershow d’Junga wird in von Samstag, 15. Juli bis Sonntag, 27. August, dreimal täglich aufgeführt. An den Mittsommerabenden am 19. und 26. Juli, sowie am 2., 9., 16. und 23. August ist der Freizeitpark bis 23 Uhr geöffnet und findet in den Abendstunden eine vierte Aufführung statt. Der Freizeitpark Toverland ist einer der beliebtesten Freizeitparks der Niederlande. Der Park ist für seine über 30 Attraktionen im Innen- und Außenbereich bekannt. Eine große Auswahl spektakulärer Achterbahnen, Karussells, außergewöhnliche Attraktionen, abenteuerliche Kletter- und Spieltürme, spannende Wildwasserbahnen, Wasserspielplatz, Hochseilgarten garantieren einen magischen Tag voll Spaß und Abenteuer für alle Altersklassen. Weitere Infos zum Park gibt es unter toverland.de.

Gewinnspiel

Die NN verlosen 3 x 2 Tickets für den Freizeipark. Einfach eine E-Mail mit dem Betreff „Toverland“ und Angabe des Namens und Wohnortes an gewinnspiel@nno.de senden. Einsendeschluss ist der 12. Juli. Die Namen werden unter www.nno.de veröffentlicht.