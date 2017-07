Auto gestohlen und später wieder abgestellt

Goch (ots). In der Zeit zwischen Samstag, 29. Juli, 13 Uhr, und Sonntag, 30. Juli, 9 Uhr, entwendeten unbekannte Täter an der Karlstraße einen schwarzen Nissan Micra. Den Fahrzeugschlüssel hatten die Täter vermutlich zuvor in einer Gaststätte aus der Handtasche der Besitzerin entwendet. Am Sonntag, gegen 14 Uhr, fand die Besitzerin ihr Fahrzeug an der Straße Hinter der Mauer unverschlossen wieder. Die Täter hatten aus dem PKW zwei Sonnenbrillen, eine mobile Antenne sowie die Freisprecheinrichtung entwendet. Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823/1080.