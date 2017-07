Ausfahrten, Gottesdienst

33. Wallfahrt der Motorradfahrer beendet

KEVELAER. Das Programm der 33. Wallfahrt der Motorradfahrer war eine Mischung aus Ausfahrten, Gottesdiensten und Festival. Die ersten Teilnehmer reisten schon am Freitag mit ihren Maschinen an und übernachteten auf dem Zeltplatz an der Walbecker Straße. Samstag stand abends die traditionelle Lichterfahrt zur Gnadenkapelle auf dem Kapellenplatz auf dem Programm. Hier bitten die Fahrer alljährlich um Marias Schutz für sich, ihre Begleiter, Freunde. und Familienmitglieder In diesem Jahr steuerten rund 700 Motorräder unter lautstarkem Hupen den Kapellenplatz an. Auch Erzbischof Laurent Lompo aus dem Niger und Kevelaers Wallfahrtsrektor Rolf Lohmann gehörten zu den Teilnehmern. Am Sonntag trafen sich die Motorradfahrer vormittags zum 1 Wortgottesdienst in der Zeltstadt und ab 13 Uhr zur Abschiedsfahrt und Segnung auf dem Kapellenplatz.