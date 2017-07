GOCH. Der Werbering Goch feierte am Donnerstag gemeinsam mit Gocher Unternehmen, Mitarbeitern, Freunden und Interessierten seine After Work Party auf dem Friedensplatz in Goch. Die Besucher konnten bei leckeren Speisen und Getränken der Safari Küche Pfalzdorf und der Eventagentur VLSN sowie musikalischer Unterhaltung durch das Duo „Heat Wave Lite“ einen entspannten und geselligen Abend unter freiem Himmel verbringen.

