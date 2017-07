23. Kevelaerer Heißluft-Ballon-Festival -Beginn am Freitagabend auf der Hüls

KEVELAER.Wenn sich die Ballonwiese auf der Hüls am Freitag, 7. Juli, langsam, aber sicher mit Fahrzeuggespannen füllt und das weiße Zelt von Catering Kaenders durch die Bäume strahlt, dann ist es wieder so weit: Die Ballöner sind in der Stadt. Es mutet wie ein großes Familientreffen an, wenn sich Ballonfahrer, Modellballöner und das Team vom Kevelaer Marketing nach einem Jahr voller Vorbereitungen wiedersehen.

Wer selbst einmal hautnah erleben möchte, wie es ist, mit einem Himmelsriesen durch die Lüfte zu gleiten, hat dieses Jahr im Juli in Kevelaer erneut die Möglichkeit dazu.

Von Freitag, 7. Juli, bis Sonntag, 9. Juli, veranstaltet das Kevelaer Marketing gemeinsam mit Michael Krämer, „Wolkentaxi“, das 23. Kevelaerer Heißluft-Ballon-Festival. Insgesamt Teams mit etwa zwei Dutzend großen Heißluft-Ballons und einem Dutzend Modellballons werden am Festival teilnehmen, darunter einige Sonderformen. Am Freitagabend, 7. Juli, steht um 19 Uhr ein Ballonstart und um 22 Uhr das Nachtglühen im Bordbuch. Nach Einbruch der Dunkelheit werden sich die Ballons im Rhythmus der Musik von eigener Flamme beleuchtet den Besuchern präsentieren. „Für uns ist es immer wieder faszinierend, wenn die Ballone gleichzeitig in den Himmel steigen. Außerdem bereitet das Nachtglühen eine ‚unverwechselbare‘ Atmosphäre ‚Auf der Hüls‘“, so Bernd Pool, Leiter Stadtmarketing. Weitere Ballonstarts sind für Samstag, 8. Juli, und Sonntag, 9. Juli, – gutes Wetter vorausgesetzt – um 6 und 19 Uhr vorgesehen. Am Samstagabend um 20 Uhr findet wieder ein Abendglühen der Modellballons auf dem Roermonder Platz im Herzen Kevelaers statt. Viele werden sich an den Mann erinnern, der beim letzten „Kevelaerer Heißluft-Ballon-Festival“ alle Blicke auf sich gezogen hat. Wenn Jupp Hein erzählt, wie die Ballonfahrer den Wind prüfen, bevor sie losfahren, hängen die Kinder und so manch‘ Erwachsener an seinen Lippen. Seit sechs Jahren erklärt der pensionierte Fahrschullehrer aus Meschede Kindern, wie das Ballonfahren funktioniert. Jupp Hein zeigt, woraus ein Ballon gemacht ist: „Durch die Nylonhülle kommt keine Luft. So kann sich der Ballon aufblasen.“ Gesagt, gezeigt: mit einem Ventilator pustet er Luft in einen bunten Modellballon, danach heißes Gas – der Ballon richtet sich langsam auf. „Das ist für mich das Schönste, die leuchtenden Augen der Kinder“, sagt Jupp Hein. Und für leuchtende Augen sorgt er auch durch sein Engagement für die Stiftung „KinderHerz“, deren Ziel es ist, die Lebenschancen und die Lebensqualität herzkranker Kinder durch Investitionen in innovative medizinische Versorgung immer weiter zu verbessern. Vor dem Wochenende des Festivals reist Jupp Hein bereits am Donnerstag, 6. Juli, an und besucht Kevelaerer Kindergärten, Schulen und Altenheime. Das Team des Kevelaer Marketing mit Michael Krämer und die Volksbank an der Niers eG laden alle Kevelaerer und Kevelaer-Besucher ein, an diesem Wochenende Teil der großen Festival-Familie zu sein.