WACHTENDONK. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 12./13. Juli, ist die Ausfahrt von der A40 in der Anschlussstelle Wachtendonk in Richtung Venlo zwischen 19 Uhr und 5 Uhr gesperrt. Die Umleitung ist bis zur Anschlussstelle Wankum mit dem Roten Punkt ausgeschildert. Der Grund für die Sperrung sind Fahrbahnreparaturen im Ausfahrtsbereich.