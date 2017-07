Musiker, die gerne mitmachen möchten, sind herzlich willkommen

UEDEMERBRUCH. Kirmesmontag, 10. Juli, in Uedemerbruch: Sehr früh am Morgen, kurz vor fünf Uhr, kann man in dem kleinen Dorf Seltsames beobachten. Aus verschiedenen Richtung streben verschlafene Menschen in Richtung Feuerwehrhaus und sammeln sich dort, in den Händen allerlei Koffer mit Musikinstrumenten!

Es ist eine schöne Tradition, die der Musikverein 1967 vom damals auslaufenden Tambourkorps übernommen hat. Musikalisch geweckt wird zunächst das Königspaar der St. Hubertus Schützenbruderschaft.

Dort bekommen die Musikerinnen und Musiker ein reichhaltiges Frühstück und dann geht es zu den Ministerinnen und Ministern, Vorstandsmitgliedern, Schützenbrüdern und -schwestern sowie zu möglichst vielen Dorfbewohnern. Diese bedanken sich mit fröhlichem Applaus, leckeren Getränken, Knabbereien oder mit einer Geldspende. Vergnüglich und gesellig geht es dann so musizierend durch das ganze Dorf Uedemerbruch und auch darüber hinaus.

Vor 50 Jahren dauerte das Wecken etwa zwei Stunden, heute sind die Musiker nicht seltensechs bis acht Stunden unterwegs! Nachmittags wird selbstverständlich der Schützenzug ins Kirmeszelt gespielt und anschließend feiern die Musikerinnen und Musiker kräftig mit. Wer nun Lust bekommen hat, diese fröhliche Truppe musikalisch zu unterstützen, ist jederzeit willkommen! Ganz besonders sind ehemalige Musikerinnen und Musiker des Vereins aufgerufen, zum Jubiläum diese spaßige Tradition am Montag, 10. Juli, einmal wieder mitzumachen. Näheres ist bei allen Musikern zu erfahren oder bei den Vorsitzenden Michael Tillmann (Telefonnummer: 02825/8447) und Thomas Hoffmann (Telefonnummer 02825/5358090).