GOCH. Mehr als 200 Menschen aus ganz Deutschland, aus den Niederlanden und aus Belgien haben sich am Wochenende auf den Weg an den Niederrhein gemacht, um an der 10. Reisemobilwallfahrt in Goch teilzunehmen. Pater Hans Peters segnete dabei zahlreiche Reisemobile und nahm sich für jeden Reisenden Zeit für ein kurzes Gespräch.

1 von 21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...