1.000 Teilnehmer werden zum

St. Johannes-Schützenbruderschaft Weeze ist für die Ausrichtung verantwortlich

WEEZE. Ja, das können wir! Das war die Meinung des Vorstands der St. Johannes-Schützenbruderschaft Weeze, als vor gut zwei Jahren der Bezirk Kevelaer nachfragte, ob das Landesbezirksschützenfest 2017 in Weeze stattfinden könne? Ein Votum, das die Mitgliederversammlung einstimmig bestätigte. Die Gemeindeverwaltung Weeze signalisierte volle Unterstützung. Nach umfangreichen Vorbereitungen sind nun alle gerüstet für das große Fest am Sonntag, 9. Juli, in Weeze. Das Motto des Landesbezirksschützenfestes „Schützen – heimatverbunden – weltoffen – zukunftsorientiert“ ist gelebtes Programm der Weezer Johannesschützen. Die Schirmherrschaft hat Bürgermeister Ulrich Francken übernommen, selbst seit Jahrzenten Schützenbruder.

Weeze liegt in etwa zentral im Landesbezirk Niederrhein, so können die Schützen aus den Bezirken Moers, Rees, Wachtendonk, Straelen, Geldern, Kleve und Kevelaer den Veranstaltungsort gut erreichen. Zentral soll auch das Fest in Weeze selbst stattfinden. Der völlig neu gestaltete Vittinghoff-Schell-Park dient als Festgelände, unter Einbeziehung des neuen Bürgerhauses, wo Kaffee und Kuchen angeboten werden. Auf der für den Verkehr gesperrten Bahnstraße gibt es Getränke, Grill- und Imbiss-Stände. Ein Angebot für alle Kinder und Jugendliche – auch von Gästen und Besuchern – ist die Spielstraße im Bereich der direkt neben dem Bürgerhaus gelegenen Jugendeinrichtung Wellenbrecher. Weitere Veranstaltungsorte sind die St.-Cyriakus-Pfarrkirche und der Cyriakusplatz vor dem Rathaus. Alle Plätze sind fußläufig von den ausge-schilderten Parkplätzen in wenigen Minuten zu erreichen. Die Veranstaltung beginnt am Sonntag, 9. Juli, um 10 Uhr mit einem Festgottesdienst in der Pfarrkirche. Anschließend versammeln sich die Schützen auf dem Cyriakusplatz, wo um 11.45 Uhr der Festumzug mit etwa 1.000 Schützen beginnt. Der Zugweg führt über die Kevelaerer-, Wasser-, Roggen-, Kardinal-Galen-, Bahn-, Peters-, Kevelaerer Straße bis zur Tankstelle und zurück zum Cyriakusplatz, wo der Umzug gegen 12.30 Uhr endet. Hier finden das Musikfinale, die Begrüßung und das Schaufahnenschwenken statt, bevor um 14 Uhr die Wettbewerbe auf dem Festgelände beginnen. Im Vittinghoff-Schell-Park werden Landesbezirkskönig/königin, Jugendprinz/prinzessin und Schülerprinz/prinzessin ermittelt. Ein Vogelhochschießstand und zwei Luftgewehrschießstände werden dazu aufgebaut. Sie sind von fast allen Stellen im Park einsehbar. Parallel zum Vogelschießen gibt es einen Fahnenschwenkerwettbewerb. Die Siegerehrungen sind für 17 Uhr vorgesehen. Neben der großen Schützenfamilie und den Weezer Bürgern sind Gäste aus der ganzen Region eingeladen, am Landesbezirksschützenfest teilzunehmen. Ausreichend Parkplätze sind am Holtumsweg und an der Weller Straße ausgewiesen. Weitere Informationen und den Flyer gibt es unter www.johannesschuetzen-weeze.de.