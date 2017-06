GOCH (ots). Unbekannte haben am Mittwoch, 28. Juni, gegen 22.30 Uhr, eine Mülltonne am Vereinsheim des Hubert-Houben-Stadions an der Marienwasserstraße in Brand gesetzt. Die Feuerwehr rückte aus und löschte das Feuer. Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823/1080.