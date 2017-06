Geschubst und geschlagen:

EMMERICH. Die Polizei wurde heute Nachmittag, 28. Juni, um 13.45 Uhr zu einem Streit unter Schülern zur Realschule am Grollscher Weg gerufen. Die Beteiligten waren bereits getrennt worden und saßen im Sekretariat. Kurz zuvor hatte es eine verbale Auseinandersetzung zwischen einem 14-jährigen Schüler der Realschule und vier bis fünf Schülern einer anderen Schule gegeben. Der Streit gipfelte in einer handgreiflichen Auseinandersetzung, wobei der 14-Jährige getreten und geschlagen worden sein soll. Ein 35-jähriger Lehrer ging dazwischen und versuchte, die Jungen zu trennen. Dabei wurde auch der Lehrer geschlagen und geschubst, woraufhin er auf den Boden stürzte. Der Lehrer, der 14-Jährige und dessen 16-jähriger Kontrahent wurden durch Schürfwunden leicht verletzt. Zwar hatte sich die Lage bei Eintreffen der Polizei wieder beruhigt. Auf Grund der Angaben zu den Tritten während der Auseinandersetzung leiteten die Polizeibeamten mit einer Strafanzeige ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung gegen zwei 14-jährige und einen 16-jährigen Emmericher Schüler ein. Wer kann Angaben zu den Beteiligten machen? Zeugenhinweise bitte an die Kripo Emmerich unter Telefon 02822/7830.