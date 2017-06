Johannes „Tüffi“ Theunissen verabschiedet sich nach 30 Jahren in den Ruhestand / Abschiedsparty am 2. Juli

STRAELEN. Der 31. Juli 2017 ist der letzte Arbeitstag für Johannes „Tüffi“ Theunissen. Nach exakt 30 Jahren und einem Monat als Pächter und Hallenwirt der früheren Stadt- und heutigen bofrost-Halle verabschiedet er sich in den Ruhestand. Neuer Pächter für die Schulmensa und die bofrost-Halle ist die Firma Borghs GmbH & Co. KG, die zum 1. August den Betrieb übernimmt. Eine „Wunschlösung“, wie Bürgermeister Hans-Josef Linßen bei der Übergabe für Konzession und Bewirtschaftung an den neuen Pächter betonte.

„Als feststand, dass Johannes Theunissen seinen am 31. Juli auslaufenden Vertrag nicht verlängern möchte, haben wir zwei Ausschreibungen vorgenommen: erstens die Bewirtschafung der neuen Mensa, zweitens die Konzession für die bofrost-Halle, wobei es von Anfang an unser Wunsch war, einen Vertragspartner für beide Ausschreibungen zu finden“, betont der Bürgermeister. „Es freut uns, dass wir mit der Firma Borghs den Service nun in bewährte Hände legen können.“ In Straelen kennen und schätzen viele Bürger den professionellen Service des Unternehmens, das sein Können schon seit Jahren bei den verschiedensten Veranstaltungen unter Beweis gestellt hat. „Wenn es sich dabei auch noch um ein örtliches Familienunternehmen handelt – was will man als Bürgermeister mehr?“, freut sich der Verwaltungschef über die gelungene Konstellation. Insbesondere verwies Linßen auf den Nutzen für die Schüler und für die Straelener Vereine. „Letztlich kommt uns allen die Zusammenarbeit mit der Firma Borghs und deren neuer Konzeption zu Gute.“

Alexandra und Heinz Borghs wünschen sich eine weiterhin gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Straelener Vereinen und bitten die Vorstände, mit ihren Anliegen und Fragen direkt auf sie zuzukommen. Johannes Theunissen hinterlasse mit 30 Jahren Gastroerfahrung ein großes Erbe; „als Wirt kann man Tüffi sicher nicht ersetzen“, betont Heinz Borghs, der seiner neuen Herausforderung mit Freude entgegen blickt und sich der neuen Doppelaufgabe als Pächter für die Mensa und die bofrost-Halle gut gewappnet fühlt.

Im Jahr 2014 hatten Alexandra und Heinz Borghs ihr Unternehmen in eine GmbH & Co. KG umgewandelt, um sich am Markt besser positionieren zu können. Die traditionelle Fleischerei gehört ebenso zur Firma wie der Catering- und Eventservice, der die unterschiedlichsten Veranstaltungen im Jahr und als größtes Event das alljährliche Oktoberfest auf den Hubertus-Wies‘n in Straelen ausrichtet. Zudem konnte die Firma Borghs in den letzten Jahren umfangreiche Erfahrungen im Mensa-Bereich sammeln, unter anderem am Lise-Meitner-Gymnasium in Geldern, an der Sekundarschule Straelen-Wachtendonk und der OGS in Kerken und Wachtendonk. „In Straelen haben wir kurze Wege und finden beste technische Voraussetzungen vor“, erklärt Borghs und betont, dass alle Mensa-Gerichte frisch in Straelen zubereitet werden.

Beim bisherigen Pächter, Johannes „Tüffi“ Theunissen und seiner Ehefrau Angelika bedankt sich Bürgermeister Linßen für 30 Jahre Teamarbeit um das leibliche Wohl der Veranstaltungsbesucher in Zeiten der Stadthalle. „Die Kneipe Tüffi‘s Papp hat in dieser Zeit einen geradezu legendären Status erreicht“, bescheinigte Linßen die gute Zusammenarbeit mit Besuchern und Vereinen. „Tüffi“ Theunissen wird sich am Sonntag, 2. Juli, ab 15 Uhr mit einer Abschiedparty in der bofrost-Halle verabschieden. Verschiedene Bands haben ihr Kommen zugesagt, zudem sind eine Versteigerung und Filmvorführungen geplant. Jeder Gast zahlt 20 Euro – Eintritt und Getränke inklusive. Der Erlös kommt dem Straelener Sauerlandlager zugute.