Bombenfund in Kevelaer: Entschärfung heute um 17 Uhr

KEVELAER. In Kevelaer wurde an der Hüls eine Weltkriegsbombe gefunden. Für die geplante Entschärfung um 17 Uhr muss der Bereich in einem Radius von 150 Metern evakuiert werden. Bürger, in einem radius von 300 Metern werden aufgefordert, in den Häusern und Wohnungen zu bleiben. Die Evakuierung beginnt um 14 Uhr. Als Aufnahmestelle steht die Feuerwache Kevelaer zur Verfügung.