Anmelden für die 8. Sevelener Hexenlandgames am Samstag, 27. Mai

SEVELEN. Bereits zum achten Mal organisiert der SV Exitus Esters 1980 die Hexenlandgames am Samstag, 27. Mai, ab 16 Uhr am Koetherdyck in Sevelen. Bei den Hexenlandgames handelt es sich um eine wilde Mischung aus Spiele ohne Grenzen, großem Kindergeburtstag, einer tollen Open-Air-Party und einem gemütlichem Beisammen sein. Was beim ersten Mal noch klein mit 16 Mannschaften begann, hat sich zum wahren Publikumsmagneten entwickelt und ist auch aus dem Dorfleben in Sevelen nicht mehr weg zu denken. Bei den letzten Games waren es 36 Mannschaften mit zirka 1.000 Besuchern in der Spitze, worauf der Vorstand recht Stolz ist.

Die teilnehmenden Teams müssen aus mindestens sechs Personen bestehen. Nach oben gibt es keine Grenzen. Egal ob Mann, Frau, Kaffeekränzchenclub, Nachbarschaft oder nur Interessengemeinschaft – für jedes Team ist was dabei. Mittlerweile sind es schon fast 50 Prozent reine Frauenmannschaften. „Viele Teams sind seit Jahren Stammgäste und melden sich schon an bevor überhaupt ein Termin fest steht“, erklärt der Vorsitzende Jürgen Berghs.

Die ersten drei Plätze erhalten einen Preis. „Für die Chancengleichheit bekommt jedes Frauenteam in diesem Jahr einen Joker“, erklärt Philipp Sommer. „Bei den Spielen handelt es sich um verschiedene Anforderungen von Geschick, Technik, Köpfchen und manchmal auch Kraft“, erklärt der zweite Vorsitzende Peter Gartz.

Insgesamt werden zehn Einzel- und zwei Gruppenspiele dabei sein. Fünf bis sechs Spiele werden jedes Jahr ausgetauscht, wofür sich ein Orgateam bereits Wochen vorher trifft, um die Spiele auf Eignung, Spaßfaktor aber auch auf einen gewissen Schwierigkeitsgrad hin zu prüfen.

So kommt keine Langeweile auf. Highlights sind jedes Jahr die Gruppenspiele, bei denen alle Mannschaften gleichzeitig, in einem meist simplen aber für die Zuschauer höchstunterhaltsamen Spiel, gegeneinander antreten und von allen zu Spitzenleistungen motiviert werden.

Dieses Jahr werden die Games wohl die besten aller Zeiten werden, da zwei Jahre Arbeit darin stecken. „Letztes Jahr wurde das Fest aus wettertechnischen Gründen abgesagt. Doch anstatt sich auf der geleisteten Vorarbeit auszuruhen, wurden die Pläne aus der Schublade geholt und alle Spiele noch mal verfeinert oder gegen bessere ausgetauscht“, erklärt Jürgen „Kelle“ Berghs.

Für das leibliche Wohl wird natürlich auch reichlich gesorgt. „Neben einem Grill- und Pommesstand und einem Pavillon, die Tag und Nacht geöffnet haben, gibt es auch eine Cocktailbar mit diversen selbstgemachten Cocktails“, berichtet Markus Aentstoots.

Der Eintritt ist sowohl über Tag als auch am Abend zur Open-Air-Party frei. Nach der Preisverleihung gegen 20.30 Uhr sorgen dann T & D Sound & Light für gute Stimmung.

Damit alles reibungslos abläuft, stehen dem Orgateam rund 100 Mitglieder zur Verfügung, die dieses Event jedes Jahr für alle Besucher und Teilnehmer unvergesslich machen.

Anmeldung bitte unter www.hexenlandgames.de bis zum 20. Mai.