GELDERN. In der vergangenen Woche hat die Stadt Geldern mit dem weiteren Ausbau der Straße „Am Nierspark“ begonnen (NN berichteten). Aufgrund der dafür erforderlichen Sperrungen war die Zufahrt für die Anlieger „An den Niersauen“ zunächst schwierig geworden. Die Stadt Geldern hat daraufhin kurzfristig am Montag eine provisorische Zufahrt auf der Baustelle Am Nierspark eingerichtet, die zur Straße „An den Niersauen“ und auch zum dortigen „Hofcafé“ auf dem Reiterhof Geldern führt. Die Kraftfahrer passieren die Baustelle nun von „Sport Dorenkamp“ (Kreisverkehr) aus kommend, auf der rechten Seite und gelangen dann auf die gewohnte Zufahrt zum Café. Die Zuwegung ist ausgeschildert. Die Betreiber des Cafés wurden durch Wirtschaftsförderer Tim van Hees-Clanzett auf dem Laufenden gehalten, der auch das persönliche Gespräch gesucht hatte. Für die Unannehmlichkeiten bittet die Stadt Geldern um Verständnis; andererseits freuen sich die Anlieger gewiss auch darüber, dass aus der Baustraße nun wieder ein Bauabschnitt ordentlich fertiggestellt wird.