Auf zum Mittelalter-Wochenende auf Huis Bergh

‘S-HEERENBERG. Was unternehmen wir, wohin mit den Kindern am Wochenende? Hier hat das Schloss Huis Bergh eine gute Idee: gleich auf zum Mittelalter-Wochenende im Wasserschloss! Vom Niederrhein aus ist es dorthin nur einen Katzensprung.

Heute und morgen geht im grenznahen ‘s-Heerenberg die Zeitreise gut 500 Jahre in die Vergangenheit. Als Ritter und Hofdamen verkleidet können sich Kinder hier wie echte Edelleute fühlen und in kindgerechten Führungen die ganze Burg neu entdecken. Neben viel Waffengeklirre wird auch ein friedliches Mittelalter gezeigt: es gibt einen Markt mit Kaufleuten, die hier ihre Waren anbieten, Auftritte von Tänzerinnen, Musik und für mutige Kinder auch eine Raubvogeldemonstration, bei der die großen Vögel auch auf einem Kinderarm Platz nehmen. Bei der kurzen Anreise zum Schloss kommt Quengelei auf der Autorückbank erst gar nicht auf, und auch Erwachsene kommen bei einem Tagesausflug nach Huis Bergh auf ihre Kosten. Sprachbarrieren sind übrigens kein Hindernis, denn fast alle Kinderführer sprechen Deutsch. Wenn die Eltern dann noch hier und da beim Übersetzen helfen, dann ist der Rundgang so gar kein trockener Geschichtsunterricht. „Willkommen im Mittelalter!“ startet um 10 Uhr mit einem Ritter- und Hofdamenprogramm, Verkleidung inklusive. Wer immer schon einmal wissen sollte, was ein Ritter damals alles können musste oder wie eine edle Hofdame damals lebte, der ist hier genau richtig. Das Programm läuft bis 16 Uhr. Anschließend dürfen Ritter- und Hofdamendiplome natürlich mit nach Hause genommen werden. Mehr Infos unter www.welkomindemiddeleeuwen.nl. Adresse: Hof van Bergh 8.