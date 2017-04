Talkabend mit Finanzminister Norbert Walter-Borjans in Kleve

KREIS KLEVE. „Steuern zahlen macht keinen Spaß, aber Sinn“, sagt Norbert Walter-Borjans, der SPD-Landesfinanzminister. Zum Talkabend mit dem Minister und den beiden SPD-Landtagskandidaten Norbert Killewald und Thorsten Rupp lädt die SPD Kreis Kleve alle Bürger am Mittwoch, 3. Mai, ab 19 Uhr in die Stadthalle Kleve, Lohstätte 7, in Kleve ein. Norbert Walter-Borjans, der wegen des Ankaufs von Steuer-CDs als „Robin Hood der Steuerzahler“ bekannt geworden ist, bekämpft nachdrücklich den Steuerbetrug und die Steueroasen innerhalb und außerhalb des Landes. Um Anmeldung unter ub.kleve@spd.de oder unter Telefon 02821/78100 wird gebeten.