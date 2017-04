Sanierung der Fahrbahndecke

Die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Niederrhein hat am Montag mit dem zweiten Bauabschnitt auf der B58/B221 in Straelen begonnen. Saniert wird die Fahrbahndecke zwischen der Rathausstraße/Wachtendonker Straße und der Wankumer Straße. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis Ende Juni. In dieser Zeit ist die B 58/B 221 nur einseitig in Richtung Kaldenkirchen befahrbar. In Richtung Geldern wird der Verkehr über die L 39 (Wankumer Straße) umgeleitet. Während der Arbeiten müssen die Zufahrten zur Wachtendonker Straße und Rathausstraße zeitweise gesperrt werden. Die Sperrungen werden über Hinweistafeln angekündigt.