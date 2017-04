NIEDERRHEIN. Die Bischofsweihe von Domkapitular Rolf Lohmann (54) wird am Samstag, 8. Juli, stattfinden. Der Gottesdienst im Münsteraner St.-Paulus-Dom beginnt um 10 Uhr. Das hat das Bistum Münster am 28. April mitgeteilt. Bischof Dr. Felix Genn hatte am 25. April bekannt gegeben, dass Papst Franziskus den Kevelaerer Pfarrer und Wallfahrtsrektor Lohmann zum Weihbischof im Bistum Münster ernannt hat. Er wird als Weihbischof für die Region Niederrhein zuständig sein und ist zugleich Titularbischof von Gor in Nordafrika.

Lohmann wurde 1963 in Hamm/Westfalen geboren. Er wuchs in Westtünnen bei Hamm auf. Nach dem Studium der Theologie und Philosophie in München und Münster wurde er 1989 durch Bischof Reinhard Lettmann zum Priester geweiht. Er war Kaplan in Coesfeld und Vikar in Billerbeck. Von 1997 bis 2011 war er Pfarrer in St. Ida in Herzfeld. Herzfeld ist der älteste Wallfahrtsort Westfalens, in der Basilika befindet sich das Grab der heiligen Ida. Rolf Lohmann war dort Wallfahrtsrektor. Dieses Amt übt er seit 2011 auch als Pfarrer in Kevelaer aus. Kevelaer ist der bedeutendste Marienwallfahrtsort nicht nur im Bistum Münster, sondern in ganz Nordwesteuropa. Bereits seit 2007 ist Rolf Lohmann als Domkapitular auch Mitglied des Münsteraner Domkapitels.

Das Bistum Münster ist mit über 1,9 Millionen Katholiken die zweitgrößte Diözese Deutschlands. Im Bistum Münster gibt es insgesamt fünf Weihbischöfe, die den Diözesanbischof bei der Wahrnehmung der bischöflichen Aufgaben unterstützen.