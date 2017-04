STRAELEN. Ein Mann fuhr am Donnerstag, 27. April, gegen 10.30 Uhr, in einem BMW Mini, einem Mietwagen, auf der Maasstraße (Landstraße 2) von Auwel-Holt in Richtung Riether Straße. Ausgangs einer leichten Linkskurve kam der BMW aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer wurde aus dem Fahrzeug geschleudert und verstarb an der Unfallstelle. Der BMW blieb auf dem Dach in einem Graben liegen. Nach bisherigem Kenntnisstand handelt es sich bei dem Verstorbenen um einen 37-jährigen Mann aus Düsseldorf. Der BMW wurde sichergestellt. Die Unfallstelle war bis gegen 14.20 Uhr gesperrt. Polizeibeamte leiteten den Verkehr ab. Der Opferschutz der Polizei benachrichtigt und betreut die Angehörigen.