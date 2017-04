WALBECK. Auf besondere Weise auf die „Spargel-Linie“ aufmerksam machten Vertreter des Spargeldorfes Walbeck im Niersexpress der Nord-West-Bahn. Gemeinsam mit ihrem Spargelgrenadier Heinz-Josef Heyer und Yvonne Bouten vom Festausschuss sowie mit Unterstützung von Gelderns stellvertretendem Bürgermeister Rolf Pennings, stieg Spargelprinzessin Tina Eyckmann am Gelderner Bahnhof in den Zug ein und überraschte die Fahrgäste auf dem Weg nach Düsseldorf mit leckeren Kostproben des königlichen Gemüses.

Gleichzeitig informierte die Delegation, der auch Heinz-Theo Angenvoort vom Gelderner Verkehrsbetrieb angehörte, über die Möglichkeit, an den Sonn- und Feiertagen der Spargelzeit am Gelderner Bahnhof direkt vom Niers-Express in die eigens eingerichtete „Spargel-Linie“ des Verkehrsbetriebs umzusteigen, um so günstig ins Spargeldorf Walbeck zu gelangen und zum Beispiel den Festzug der Spargelprinzessin am Sonntag, 7. Mai, zu erleben.

Tina Eyckmann: „Die Spargel-Linie verkehrt vom 7. Mai bis zum 25. Juni an jedem Sonn- und Feiertag zwischen 10 und 18 Uhr zwischen Geldern und Walbeck.“ Dabei, so Tina Eyckmann weiter, halte der Bus, der am Busbahnhof unter der Linienbezeichnung SL 8 startet, keineswegs nur im Ortskern, sondern auch bei den Walbecker Spargelhöfen, den Restaurants, der Steprather Mühle und sogar am Waldfreibad.

Heinz-Theo Angenvoort: „Die Fahrzeiten sind dabei so ausgerichtet, dass ein direkter Übergang zwischen dem Zug und unserem Bus besteht.“ Von der Aktion der Walbecker angetan zeigte sich Stephanie Nölke von der Nord-West-Bahn: „Wir freuen uns, dass unsere Züge für alle Spargelfreunde Teil der Reisekette nach Walbeck sind und wir so zu einem entspannten, genussvollen Sonntagsausflug beitragen können“, sagt Stephanie Nölke. Weitere Infos zur „Spargel-Linie“ sowie zum Fahrplan auf www.stadtlinie-geldern.de.