Max von Elverfeldt und Dr. Daniela Lesmeister nominiert

KREIS KLEVE. Armin Laschet Spitzenkandidat der CDU NRW, hat Max von Elverfeldt aus Weeze in sein Team berufen. In einem Trio mit Christina Schulze-Föcking, MdL, und André Kuper, MdL, soll von Elverfeldt bei Verhandlungen über eine Regierungsbildung nach der Landtagswahl am 14. Mai die Interessen des ländlichen Raumes vertreten. Weiteres Teammitglied soll Dr. Daniela Lesmeister aus Kleve werden. Die Beigeordnete der Stadt Duisburg für Sicherheit und Recht gehört zu einer geplanten Regierungskommission unter Leitung von Wolfgang Bosbach zur Neuaufstellung der Inneren Sicherheit in NRW.