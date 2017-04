Tausende Bürger empfangen herzlich den Konvoi mit 100 Truckern und kranken Kindern an Bord

KREIS KLEVE. Zum vierten Mal erwarten Bürger aus Kalkar, Wissel, Grieth, Emmerich, Hönnepel und S‘Heerenberg den Truck-Konvoi, der am Samstag, 27. Mai um 10 Uhr am Wunderland Kalkar startet.

Kaum erwarten können dies auch die 100 kranken Kinder, die neben den Lkw-Fahrern Platz nehmen dürfen. Für die Trucker, die es gewohnt sind, mit ihren PS-starken „Powerboliden“ unterwegs zu sein, ist diese Ausfahrt ein besonderes Erlebnis. Paul Lemken von Autohaus Gilles spricht von „unbeschreiblichen Momenten“. Auch Fahrer Ralf van Wickeren bestätigt: „Für Kinder ist es das Größte in einem Lkw zu sitzen“ und er verspricht, auch Betreuer können mitgenommen werden. Selbstverständlich ist ebenso Platz für Eltern und Geschwisterkinder, für die dieser Tag ebenso zum unvergesslichen Erlebnis wird.

„Kalkar on wheels“ ist eine Rundfahrt vom Wunderland aus über Wissel, Grieth, Emmerich, S‘Heerenberg, Emmerich, Grieth, Wissel, Kalkar, Hönnepel zurück zum Wunderland. Die Straßen werden gesäumt von zahlreichen Bürgern, die mit Fähnchen, Musik und Showeinlagen den Gästen einen herzlichen Empfang bereiten. „Alle Vereine sind mit dabei“, versichert Josefa Hartjes-de Ruiten für die Wisseler. Auch wenn‘s eng wird mit der Durchfahrt auf der Rheinpromenade, die Emmericher machen‘s wieder möglich. „Einfach unbeschreiblich, wenn 2.500 Fähnchen geschwenkt werden“, berichten die Stadtvertreter. Auch in den anderen Ortschaften und in Kalkar feiern die Menschen am Straßenrand ein regelrechtes Fest anlässlich des Charity-Events. Viele unterstützen die Aktion auch mit Spenden für den Förderverein der Düsseldorfer Klinik, um das Wohl der krebskranken Kinder und deren Familien zu fördern oder auch für die niederländische Stiftung „Happy Smile“, die kranke Kinder betreut.

Doch an diesem Tag, dem 27. Mai, soll das Thema „Krankheit“ mal vergessen werden. Dafür sorgt nicht nur die besondere Ausfahrt, sondern auch ein großartiges Rahmenprogramm am Wunderland Kalkar.

Dort können alle Kinder, die mitgefahren sind, den Rest des Tages in Kernie´s Familienpark verbringen. Auch für die Großen gibt es im Anschluss (beziehungsweise bereits ab 10 Uhr morgens) genug zum Staunen beim Trucker-Festival mit Messe rund um und in der HanseHalle Kalkar. Sämtliche Einnahmen (von Speisen und Getränken) gehen wieder zugunsten verschiedener wohltätiger Einrichtungen.

Das Angebot in der Halle ist vielseitig: Mehr als 200 Nutzfahrzeuge und LKW´s, eine Mini-Modellbahn und Stände mit Zubehör werden so manchen in seinen Bann ziehen. Ebenso wie einige Attraktionen im Außenbereich; so zum Beispiel ein Show-Truck-Platz, ein Oldtimer-Platz, Nutz-Lkws, Demos mit Dakar-Rally-Lkws und Live-Musik einer Country-Band. Weitere Highlights sind ein Lkw-Pull von Janno Harms, dem stärksten Mann der Niederlande um 14 Uhr sowie eine Preisverleihung der schönsten Lkws in unterschiedlichen Kategorien ab 16 Uhr.

Der Eintritt ist an diesem Tag für alle Besucher gratis zum Gelände des Trucker-Festivals.

Veranstalter Han-Groot-Obbink, Geschäftsführer vom Wunderland, ist glücklich über die großartige Unterstützung und weiß schon jetzt: „Wir werden wieder Geänsehaut pur empfinden!“ Auch Bürgermeisterin und Schirmherrin Dr. Britta Schulz ist sicher, dass wieder viele Menschen gerührt sein werden von diesem besonderen Erlebnis. Sie hofft: „Ich denke, dies ist für uns Deutsche auch ein gelungener Beitrag, um einen unkomplizierten Umgang mit Behinderung und Krankheit zu üben.“