NN verlosen 5 x 2 Tickets für „Tanz in den Mai-Party“ im Wunderland

KALKAR. Beim Tanz in den Mai geht‘s im Wunderland groovy und funky zu. Am 30. April wagen das „Boogie Nights“-Disco-Team und die Doubles von Boney M und Tina Turner mit den Gästen den Sprung in einen musikgeladenen Wonnemonat Mai.

Platteauschuh-Pflicht herrscht an diesem Abend zwar nicht, allerdings wird es richtig groovy und funky! Wenn ab 21 Uhr die Türen zur „Tanz in den Mai-Party“ aufschwingen, wartet dahinter eine einzigartige Licht-Tanzfläche, die alle 70ies und 80ies-Fans zum Dance-Battle einlädt. Die DJ´s Rob Spijker & Co. von „Boogie Nights“ bescheren dem Publikum glitzernde Momente während im Hintergrund Original-Videos der guten alten Zeiten über den großen Bildschirm flackern. Mit dem besten Mix der beliebtesten Musikhits wird die Disco-Epoche wieder zum Leben erweckt. An diesem Abend dürften so einige Songwünsche erfüllt werden. Und das „Saturday Night Fever“ wird dann zwischendurch problemlos an der Theke mit einem kühlen Getränk gelöscht. Wie passend, dass an diesem Abend gerade die Doubles von Boney M anwesend sind, um Hits wie „Daddy Cool“ oder „Rasputin“ live unter der Disco-Kugel zu performen. „The Revue Boney M. Show“ ist ein Feuerwerk an Entertainment und passt zum 70er/80er-Flair des Abends wie die Faust aufs Auge. Ihr Glamour- und Glitterfaktor: mehr als 100 Prozent! Und dann kommt ja noch „The Best“ – Tina Turner. Ihre Doppelgängerin „Mariska Lunes – Diva Turner“ ist mindestens genauso gut wie das Original und hat auch garantiert dieselben bezeichnenden Moves drauf. Wenn sie einmal ihre Löwenmähne schüttelt und zum ersten Lied angesetzt hat, ist die Illusion perfekt. Das Energiebündel wirbelt mit ihrer Live-Band über die Bühne und bringt einen Knaller nach dem anderen: „What‘s love got to do with it“, „Private dancer“, „Notbush city limits“…

Bereit für eine rasante Tribute-Reise? Tickets (gemäß dem All-inklusive-light-Prinzip) gibt es im Vorverkauf bis zum 30. April online für 24,90 Euro unter www.wunderlandkalkar.eu. An der Abendkasse zahlen Damen und Herren 27,50 Euro.

Verlosung

Die NN verlosen 5 x 2 Tickets für die Party im Wunderland. Rufen Sie einfach am Donnerstag, 27. April, 12 Uhr, unsere Hotline 02831/9777099 an. Die ersten fünf Anrufer gewinnen die Tickets.