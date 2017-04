Buntes Spielvergnügen im Limburgs Museums

VENLO. Schon seit 40 Jahren gibt es Playmobil, und schon zwei Generationen sind mit den bunten Plastikfigürchen aufgewachsen, die weltweit die Kinderzimmer erobern. Das Limburgs Museum lädt mit der laufenden Ausstellung zu einer Zeitreise in die bunte Playmobilwelt ein.

Bauern, Ritter, Indianer, Piloten, Krankenschwestern und Prinzessinnen lassen nicht nur Kinderherzen höher schlagen. In diesem Reformationsjahr hat es sogar Martin Luther ins Figuren-Sortiment geschafft. Das Playmobil-Universum wird stetig erweitert und dem Zeitgeist entsprechend um neue Figuren, Berufe und Lebenssituationen ergänzt. Kaum jemand denkt noch daran, dass die Ölkrise der siebziger Jahren damals den Produktentwickler Hans Beck in der Spielzeugfabrik Geobra im bayerischen Fürth dazu veranlasste, Spielzeug mit einer möglichst geringen Menge von Kunststoff herzustellen. Bauerbeiter, Indianer und Ritter waren die ersten Kreationen des heute legendären „Playmo“. Auf der Spielwarenmesse 1974 waren zunächst noch die Skeptiker auf dem Plan, bis schließlich die Bestellung eines niederländischen Großhändlers im Wert von einer Million DM den Durchbruch brachte. Der Umsatz stieg in wenigen Jahren auf mehr als das hundertfache. 1976 wurden die ersten weiblichen Figuren produziert, 1981 ein Kind, 1984 das erste Baby. Das Limburgs Museum präsentiert die riesengroße Playmobil-Familie in fantasievoller Umgebung und führt große und kleine Besucher auf eine Zeitreise durch vier Jahrzehnte Playmobil-Geschichte. Sammlungen zeigen detailverliebte Miniaturwelten und an Spieltischen kann grenzenlos mit Figuren und deren realistischen Accessoires gespielt werden. Das Limburgsmuseum an der Keulsepoort 5 in Venlo ist dienstags bis sonntags von 11 bis 17 Uhr geöffnet.