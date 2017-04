Gocher Karnevalsgewinnspiele beendet: Zu den glücklichen Gewinnern gehören Claudia Leiters, Emma Blobel und Michael Janssen

GOCH. Unter dem Motto „De Vrouwenpoort lätt de Poppe danze“ feierten in diesem Jahr Prinz Johannes IV. und Prinzessin Lisa I. gemeinsam mit der Prinzengarde Vrouwenpoort den Gocher Karneval. Ein besonderes Highlight waren die Smiley-Masken, die die Karnevalisten während der Session bei ihren Auftritten verteilt hatten.

Diese machten aus der feiernden Menge eine große Gemeinschaft, sie galten ebenso als Teilnahmeformulare für drei verschiedene Gewinnspiele, die von den Stadtwerken Goch, vom GochNess und von den Partnern der Stadtwerke Goch miteinanderKarte veranstaltet wurden.

„Es ist schön, dass wir mit den Masken den Gocher Karneval unterstützen konnten“, so Carlo Marks, Geschäftsführer der Stadtwerke Goch. „Mit den Gewinnspielen auf der Rückseite brachte sie den Karnevalisten nicht nur Freude im Karneval, sondern auch die Chance auf einen der tollen Preise.“ Um ein Jahr miteinanderSTROM der Stadtwerke Goch gewinnen zu können, musste die Frage, nach dem diesjährigen Prinzenpaar beantwortet werden. Die Chance, eine Geburtstagsparty im GochNess mit neun Freunden zu feiern bestand, wenn man sich im GochNess einen Nessi Stempel abgeholt hatte. Beim dritten Gewinnspiel musste gepunktet werden. Jede Maske, die mit dem Gewinnspiel bedruckt war, galt als Punktegutschein, der bei jedem Partner eingelöst werden konnte und auch sollte, denn das war die Voraussetzung für die Teilnahme an dem Gewinnspiel. Nur wer bei allen Partnern der miteinanderKarte punktete, hatte die Chance, seine eigene Kinovorstellung mit 99 Freunden im Goli Theater zu gewinnen.

Nun stehen die Gewinner fest: Claudia Leiters freut sich über ein Jahr miteinanderSTROM kostenlos, Emma Blobel wird im GochNess einen tollen Tag verbringen und Michael Janssen überlegt schon mal, wen er alles ins Kino einlädt. „Wir gratulieren allen Gewinnern und möchten uns gleichzeitig auch bei den Wirkenden des Goli Theater Goch bedanken, die uns als Partner der miteinanderKarte die Möglichkeit gegeben haben, so einen außergewöhnlichen Preis zu verlosen“, so Carlo Marks. Stellvertretend für die gesamte Gemeinschaft der Partner der miteinanderKarte freut sich auch Sebastian Henning, Geschäftsführer von Hörwurm Hörsysteme, den Gewinnern gratulieren zu können. „Die Masken an alle Feiernden im Gocher Karneval zu verteilen war eine tolle Aktion der diesjährigen Prinzengarde und mit den Gewinnspielen auf der Rückseite haben alle doppelt gepunktet.“ „Natürlich lassen wir es uns als Prinzenpaar nicht nehmen, den Gewinnern persönlich zu gratulieren. Die Masken haben uns durch eine tolle Session begleitet und schließlich spielen wir bei einem der Gewinnspiele sozusagen die Hauptrolle“, so Johannes Polders, Karnevalsprinz 2017 der Pumpengemeinschaft Vrouwenpoort.