Bombenentschärfung in Uedem:

UEDEM. Bei Sondierungsarbeiten des Kampfmittelräumdienstes zur Erschließung eines Industriegebietes wurde heute morgen, 27. April, um 11 Uhr auf dem Gelände zwischen der Molkereistraße, An der Disserei und Am Steinberger Feld eine Fünf-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Der Kampfmittelräumdienst wird die Entschärfungsmaßnahme um 15 Uhr durchführen. Personen, die sich in der 250 Meter Zone befinden, werden gebeten, den Bereich zu verlassen und Personen, die sich in der 500 Meter Zone befinden, sollten Fenster und Türen geschlossen halten. Während der Bombenentschärfung sind folgende Straßen gesperrt: Kreuzung Kervenheimerstraße/Molkereistraße und Kervenheimerstraße/Boxteler Bahn (L77) sowie Ecke Steinbergen und die L362 in Höhe des Autobahnzubringers.