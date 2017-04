Aktion gegen Rassismus:

GELDERN. Janine Ingenpass vom Tanzstudio 8Counts iun Geldern initiiert am kommenden Sonntag eine Menschenkette in Geldern: Hand in Hand gegen Rassismus und für mehr Menschlichkeit und Vielfalt, um gemeinsam ein Zeichen gegen Rassismus zu setzen. Die Aktion findet am Sonntag, 30. April, statt und beginnt um 16.30 Uhr am Marktplatz in Geldern. Dabei steht die Eröffnung der Aktion mit einer Rede von Christian Barfuß, sowie die erstmalige Präsentation von den Songs von Thorsten „Bladi“ Ehrlich und Zoran „Elips“ Manojlovic auf dem Programm, die sie passend zum Thema geschrieben haben. Buchautor Christian Eloundou erzählt über seine Flucht aus Kamerun und sein Projekt. Die Menschenkette soll am Marktplatz in Geldern um 17 Uhr starten und über die Glockengasse und Issumerstraße bis zum Startpunkt am Marktplatz reichen. Die Caritas verteilt dafür Luftballons mit der Aufschrift „Hass ist keine Meinung“. Anschließend findet eine Prozession zu den umliegenden Stolpersteinen statt und zu jedem Stolperstein werden Vergissmeinnicht gelegt, sowie kleine Steine zum Brauch. Dabei werden die Teilnehmer kurz inne halten und eine Geigenspielerin begleitet die Aktion dabei. Natürlich wird es zu dieser Aktion wieder ein Video geben. Drohne und Kamera liegen schon bereit. Janine Ingenpass hofft, dass sich viele Menschen der Menschenkette anschließen und gemeinsam ein Zeichen setzen.