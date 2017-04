Zahlreiche Mitglieder feierten Patronatsfest in Verbindung mit Namestag der Vereinigung

GOCH. In Verbindung mit dem Namenstag des Hl. Georg feierte die St. Georgius-Gilde 1592 Goch ihr traditionelles Patronatsfest. Der Tag begann mit dem Festgottesdienst in der St. Maria-Magdalena-Kirche, der vom Gildenpräses Pater Roberto Alda zelebriert und vom Arnold-Janssen-Kirchenchor festlich mitgestaltet wurde.

Nach einem gemeinsamen Gruppenfoto und gab es ein Frühstück im Gocher Kolpinghaus, an dem auch befreundete Gastvereine und geladene Gäste teilnahmen. Gildenhauptmann Hermann Bäcker konnte neben dem amtierenden Königspaar Matthias Aldenhoven und Lara Vennhoff eine stattliche Anzahl von Gildenmitgliedern und Ehrengästen begrüßen.

Persönliches Engagement sichert Fortbestand

Danach schloss sich der Festkommers anlässlich des 425-jährigen Bestehens der Gilde an. In seiner Ansprache wies der Hauptmann Hermann Bäcker auf die lange Tradition der Bruderschaft hin. Es sei schon bemerkenswert, dass eine Bruderschaft wie die St. Georgius-Gilde mit so hohen Ansprüchen an ihre Zielsetzungen über einen Zeitraum von 425 Jahren Bestand habe. Wie in jedem anderen Verein auch, sei das persönliche Engagement der Mitglieder hauptverantwortlich für den Fortbestand.

Anschließend wurde der Gilde eine besondere Ehrung zuteil: Der für den Nordkreis Kleve zuständige Landtagsabgeordnete Dr. Günther Bergmann verlieh der Bruderschaft die Ehrenplakette des Landes NRW.

Verbunden mit einer Urkunde zeichnet das Land NRW engagierte Schützenbruderschaften und -vereine anlässlich ihres Vereinsjubiläums aus. Gochs Bürgermeister Ulrich Knickrehm gratulierte mit launigen Worten. Gratulationen kamen auch von Vertretern des Schützenvereins Tell und der St. Barbara-Gilde aus Veghel.

Der Bezirks-Bundesmeister Heribert Herrmann verlieh dem Gildenbruder Hans Coenen für hervorragende Verdienste innerhalb der Gilde das St. Sebastianus-Ehrenkreuz des Bundes der historischen deutschen Schützenbruderschaften. Das silberne Verdienstkreuz wurde an Ralf Balcerzak vergeben und Ursel Coenen erhielt die Frauenauszeichnung in Silber. Monika Balcerzak und Fabrice Creon wurden in die Georgius-Gilde aufgenommen.

Hans Rouenhoff erhält goldenen Jubiläumsorden

Eine seltene Ehrung wurde Hans Rouenhoff zuteil, der seit 60 Jahren Gildenmitglied ist und dafür den „goldenen Jubiläumsorden“ bekam. Der Festkommers wurde mit festlichen, musikalischen Einlagen umrahmt. Am Abend des Patronatsfestes traf sich die Gildenfamilie im Schützenhaus „Op den Doelen“, wo anlässlich des Jubiläums noch kräftig gefeiert wurde. Mit einem Abendessen und mehreren geselligen Vorträgen klang der Jubeltag aus.