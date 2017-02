NIEDERRHEIN. Nachdem am 11. Januar in einem Betrieb in Hamminkeln im Kreis Wesel der Ausbruch der Geflügelpest amtlich festgestellt wurde, konnten nun alle eingerichteten Restriktionszonen auch im Kreis Kleve wieder aufgehoben werden. Alle in der vergangenen Woche durchgeführten Aufhebungsuntersuchungen haben keine Hinweise auf Neuinfektionen in diesem Bereich ergeben. Die Aufstallungspflicht für Geflügel im gesamten Kreis Kleve gemäß der Allgemeinverfügung vom 21. November 2016 bleibt weiterhin bestehen.