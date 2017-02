Zeugen gesucht: Unbekannter reißt Frau (79) Tasche aus der Hand

KLEVE. Am Dienstagabend gegen 19.10 Uhr ging eine 79-jährige Frau aus Kleve zwischen der Königsallee und der Scholtenstraße auf dem Gehweg der Ackerstraße. Die 79-Jährige hielt zwei Einkaufstaschen in der Hand. Ein unbekannter Mann näherte sich von hinten und entriss ihr eine Einkaufstasche. In der Tasche befanden sich eine Geldbörse und Lebensmittel. Der Täter flüchtete in Richtung Königsallee und stieg nach etwa 100m auf der Beifahrerseite in einen PKW. Das Fahrzeug bog dann in die Königsallee. Der Täter war 1,80 bis 1,85 Meter groß und trug eine graue Kapuzenjacke sowie eine Jeanshose. Das Fahrzeug konnte nicht beschrieben werden. Täterhinweise bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821/ 5040.