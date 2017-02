Freizeitzentrum Xanten stellt das neue Programm vor, Vorverkauf beginnt

XANTEN. Das Freizeitzentrum Xanten lockt alljährlich nicht nur viele Wassersportler und Freizeitgenießer an die Nord- und Südsee, sondern bietet darüber hinaus viele kulturelle Veranstaltungen.

Beim FZX Sommer-Open-Air im Strandbad Xantener Südsee dürfen sich die Gäste freuen auf „Best of Phil Collins & Genesis“ der Band „Still Collins” am 25. August. „Frau Jahnke hat eingeladen“ ist der Titel des Open-Air Kabaretts mit Gerburg Jahnke und Kolleginnen aus Kabarett, Comedy und Entertainment am 26. August. Die A-Capella Band basta gibt am 1. September ein Konzert. Zur Schlagerparty mit Tollhaus und Feuerherz sind alle Fans am 2. September eingeladen. Viele weitere Highlight-Veranstaltungen, fein verteilt über das ganze Jahr, ergänzen das Programm: So zum Beispiel der „Tag des Wassersports“ mit Wassersportangeboten zum Schnupper-Preis in allen Häfen und am Wasserski Xantener Südsee am Sonntag, 7. Mai bei freiem Eintritt. Der Fischmarkt am Pfingstsonntag und -montag im Hafen Vynen gehört schon zur Tradition.• Am 10. und 11. Juni wird der 2. Xantener Südsee SUP-Cup mit NRW- und Niederrheinmeisterschaften am Hafen Xanten ausgetragen.

Bereits am 1. Juli findet im Strandbad Xantener Südsee ein Open-Air-Konzert von „Brings“ statt.

Die Mallorca-Beachparty mit den Stargästen Mickie Krause, Ina Colada, Tobee und DJ Paraiso steigt am Samstag, 5. August im Strandbad Xantener Südsee.

Auch Open-Air-Kino wird es wieder im Hafen Xanten geben, und zwar am Freitag, 11. und Samstag, 12. August.

Große Beliebtheit findet auch die „Rote Nacht“ im Hafen Xanten, am 19. August findet sie statt mit Musik der „Speedos“, Illusionist Markus Gartzke und Roulette.

Sportlich geht‘s zu bei der Deutschen Teammeisterschaft mit Bundesliga-Finale im Windsurfen vom 8. bis 10. September im Hafen Vynen.

Vom 5. bis 29. Oktober wird‘s blau-weiß beim Oktoberfest. Auch die Kinder dürfen sich freuen auf‘s Kids-Oktoberfest mit dem Musical „Das Dschungelbuch“ am 24. Oktober.

Das Wiesn-Festival findet am 25. Oktober statt und es gibt eine Neuauflage des Wiesn-Specials mit Konzert der „Schürzenjäger“ am 26. Oktober im Festzelt an der Xantener Südsee-Wiesn. veranstaltet. Während das Kids-Oktoberfest und das Wiesn-Special bereits ab 4. Februar im Vorverkauf erhältlich sind, werden Künstler und Ticket-Vorverkauf für das Wiesn-Festival erst Ende des Monats Februar 2017 bekannt gegeben.

Für die Vorverkaufsveranstaltungen sind Eintrittskarten an örtlichen Vorverkaufsstellen und online auf www.f-z-x.de und auf www.eventim.de erhältlich.

Vom 2. Bis 23. August finden immer mittwochs verschiedene Tanzworkshops unter freiem Himmel des Hafens Xanten statt. Ob Salsa Cubana, Tango Argentino, Boogie-Woogie oder Discofox: jeweils für Beginner und Fortgeschrittene werden entsprechende Workshops angeboten. Anmeldungen sind ab 15. Mai möglich.

Ganz neu ist die Veranstaltung „Kunst-Zeit am Plaza del Mar“ am Samstag, 23. und Sonntag, 24. September im Hafen Xanten. Erstmalig wird sich dann die Platanenallee des Hafens Xanten in eine Kunst-Landschaft mit weißen Pagodenzelten verwandeln, in denen ausgesuchte Künstler ihre einzigartige Kunst zeigen. Hedy Veltkamp aus Xanten wird das künstlerische Wochenende mit viel Erfahrung und Kreativität organisieren.