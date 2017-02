Volksbegehren: Unterschriftenlisten liegen ab Donnerstag in Uedem aus

UEDEM (CDS). In ganz Nord­rhein-Westfalen läuft seit dem 5. Januar das Volksbegehren „G9 jetzt in NRW“.

Eltern und Kinder sollen demzufolge wieder die Wahlfreiheit haben, das Abitur an einem Gymnasium in ihrer Nähe, nach Klasse 13 und ohne Pflicht zum Nachmittagsunterricht, zu erreichen. Die Schulzeit an Gymnasien wurde 2005 auf acht Jahre gekürzt. Dies ist das so genannte G8 oder „Turbo-Abi“ nach Klasse 12. Die Eintragungslisten für das Volksbegehren „G9 jetzt!“ liegen in Uedem ab Donnerstag, 2. Februar, bis zum 7. Juni während der Öffnunsgzeiten des Rathauses wie folgt aus- BürgerBüro, Zimmer 3 (barrierefrei): Montag und Dienstag, 8.30 bis 16 Uhr, Mittwoch und Freitag, 8.30 bis 12.30 Uhr, Donnerstag, 8.30 bis 18 Uhr. Zusätzlich liegen die Eintragungslisten dort an folgenden Sonntagen aus: 19. Februar, 26. März, 30. April sowie 28. Mai, jeweils 8 bis 12 Uhr. Stimmberechtigte Uedemer Bürger können auch auf einem Eintragungsschein ihre Unterstützung für das Volksbegehren erklären. Eintragungsschein können bis zum 31. Mai, 12.30 Uhr, beim Bürgermeister der Gemeinde, Mosterstraße 2, mündlich, schriftlich oder per E-Mail an rathaus@uedem.de beantragt werden (weitere Infos: www.uedem.de/Akuelles). Der Eintragungsschein muss bis zum 7. Juni beim Bürgermeister eingehen. Möglich ist auch die freie Unterschriftensammlung (mehr Informationen dazu: https://nrw.mehr-demokratie.de/volksbegehren-g9-nrw.html). Die Zeit dafür läuft bis zum 4. Januar 2018. Sollten sich binnen eines Jahres mindestens 1,1 Millionen Bürger aus NRW in die Listen eintragen, wird das Thema im Landtag behandelt. Sollte der Landtag das Volksbegehren ablehnen, kommt es zu einem Volksentscheid. Dann muss die Mehrheit der abgegebenen Stimmen mindestens 15 Prozent aller Stimmberechtigten betragen.