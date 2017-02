Versuchter Einbruch in Uedemer Bauernhaus – Täter wurde überrascht

KEPPELN (ots). Eine Bewohnerin eines Bauernhauses an der Läpperstraße hörte am Montag, 13. Februar, gegen 6.40 Uhr, verdächtige Geräusche. Sie ertappte einen unbekannten Mann dabei, wie er von außen das Fliegengitter des Schlafzimmerfensters löste. Sie schrie den Täter an, der daraufhin zu Fuß über ein Feld flüchtete. Der Täter war 40 bis 45 Jahre alt und 1,80 bis 1,85 Meter groß. Er hatte eine schlanke Figur und nackenlange dunkle Haare. Bekleidet war er mit einem schwarz-roten Arbeitsanzug und schwarzen Arbeitsschuhen. Auf der Arbeitsjacke befand sich ein großer Buchstabe „W“. Täterhinweise bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823/1080.