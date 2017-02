Verkehrsunfall am Klever Ring: Polizei sucht den Autofahrer

KLEVE. Am Montag gegen 7.45 Uhr war ein 14-jähriger Jugendlicher aus Bedburg-Hau mit dem Fahrrad auf dem Weg zur Schule. Er fuhr auf dem linksseitigen Radweg des Klever Rings in Richtung Kellen. Der Klever Ring ist eine Vorfahrtsstraße. Als er die Einmündung zur Zufahrt der Kalkarer Straße (B 57) überquerte, stieß er mit einem grauen Kleinwagen zusammen, der aus Richtung der Straße Nosenhof nach rechts abbiegen wollte. Der 14-Jährige stürzte zu Boden. Der Autofahrer stieg aus und erkundigte sich nach dem 14-Jährigen. Dann setzte er seine Fahrt fort, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Kurz nach dem Unfall klagte der 14-Jährige über Schmerzen im Knie und ließ sich im Krankenhaus ambulant behandeln. Die Polizei sucht den unbekannten Autofahrer. Der Fahrer ist 25 bis 30 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und hatte eine normale Figur. Er hat braune Haare mit blonden Strähnen, wobei das Haar im Nacken kurz geschnitten ist sowie einen Vollbart. Der Mann trug eine dunkle Jacke und hatte eine ID-Karte um den Hals hängen. Möglicherweise arbeitet der Fahrer für eine Sicherheitsfirma. Hinweise bitte an die Polizei Kleve unter Telefon 02821/ 5040.