Hommage an die unvergessene Pop Diva – NN verlosen Tickets

ESSEN. Bis heute gehört Whitney Houston zu den weltweit erfolgreichsten Künstlerinnen. Die internationale Musikszene hat mit ihr im Jahr 2012 einen ihrer größten Stars verloren. Doch ihre Musik ist unsterblich, längst gehören ihre Hits zum zeitlosen Repertoire der Popgeschichte, fehlen in keinem Plattenschrank und auf keinem IPod. Mit „The Greatest Love of All – The Whitney Houston Show“ kommt die große Hommage auf die unvergessene Pop-Diva nach weltweit erfolgreichen Tourneen zum zweiten Mal nach Deutschland und macht unter anderem am Donnerstag, 2. März, 20 Uhr, Station im Colosseum Theater in Essen.

In der Rolle Whitney Houstons interpretiert die südafrikanische Sängerin Belinda Davids mit ihrem Auftreten und verblüffend ähnlicher Stimme wie keine andere Whitney Houston’s größte Hits. Wenn Belinda Davids die Bühne in ihrer Rolle als Whitney Houston betritt, staunt das Publikum – denn sie vermittelt das Gefühl, die Pop-Diva sei wieder auferstanden. Die Südafrikanerin Davids hat 15.000 andere Mitbewerberinnen um die Rolle der Whitney Houston ausgeschlagen. Mit 14 Jahren begann sie bereits ihre professionelle Karriere. Ihre Stimme reicht über vier Oktaven – von Natur aus – und ihr purer Wille, wie Whitney zu klingen, hat sie über Jahre an ihr Ziel gebracht. Belinda Davids hatte mit „We Go Together“ bereits einen Nummer Eins Hit in Südafrika, der aus ihrer eigenen Feder stammte und performte in den USA mit Künstlern wie Monica, Keri Hilson, Keyshia Cole and Johnny Gill. Begleitet von einer siebenköpfigen Live-Band und vier Tänzern entzünden die zwölf Akteure in „The Whitney Houston Show“ ein zweistündiges musikalisches Feuerwerk, bestehend aus 20 ihrer größten Popsongs mit all den unvergessenen Klassikern. In dieser Show stimmt alles, von der Wahl der Akteure über die Inszenierung aus Choreographie, Licht, aufwändigem Kostümbild und Projektionen der unvergessenen Künstlerin auf großer Videowall. Für einen Abend kann sich der Zuschauer von Belinda Davids mitnehmen lassen auf eine Reise durch drei Jahrzehnte Superstar-Karriere. „Ich möchte, dass die Menschen Whitney Houston so in Erinnerung behalten, wie Sie auf dem Höhepunkt ihrer Karriere war – und sie war fabelhaft“, sagt Davids. Und das gelingt ihr ganz hervorragend. „The Greatest Love of All – The Whitney Houston Show“ ist eine spritzige Hommage und bietet Live-Entertainment at it’s best. Tickets gibt es unter der Hotline 01806/570099 sowie im Internet unter www.semmel.de.

Verlosung

Die NN verlosen 3 x 2 Tickets für das Konzert am 2. März in Essen. Einfach eine E-Mail mit dem Betreff „Whitney Houston“ unter Angabe des Namen und Wohnortes an gewinnspiel@nno.de schicken. Einsendeschluss ist der 20. Februar. Die Gewinner werden unter www.nno.de veröffentlicht.