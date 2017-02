Zwölf Mitglieder der legendären Stunksitzung sind das „dreckige Dutzend“. Sie treten am Mittwoch, 3. Mai, 20 Uhr, mit ihrem Programm Stunk unplugged „Wieder was vergessen“ im Bühnenhaus Kevelaer auf. Einlass ist ab 19.15 Uhr.

Sie sind das größte Kabarett-Ensemble der Republik. Sie haben nichts gelernt und können alles, außer mal die Klappe halten. Sie ersparen dem Publikum nichts: schmutziges Kabarett, rheinischer Frohsinn der dreckigen Art, begnadigte Körper, sentimentaler Mist, sinnlose Wortkaskaden. Die Livemusik kommt von der Juffes-Pig-Band und reicht von heimatbesoffenem Punk bis zu grenzdebilen Politsongs. Tickets kosten 26 Euro plus Gebühr, ermäßigt 23 Euro plus Gebühr. Die Eintrittskarten gibt es in Kevelaer beim Kevelaer Marketing, Peter-Plümpe-Platz 12, Telefon 02832/122152.