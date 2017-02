Die Amtszeit von Steffi Berghs-Trienekens neigt sich dem Ende zu / Verkehrsverein freut sich ab sofort auf Bewerbungen

STRAELEN. Die Amtszeit des amtierenden Straelener Blumenmädchens Steffi Berghs-Trienekens neigt sich bereits dem Ende zu. Noch zwei große Auftritte hat die große Blonde vor sich, dann darf ihr pinkfarbenes Taftkleid im Schrank ruhen. „Es war eine wunderbare Zeit“ schwärmt sie. „Ich habe so viel Aufmerksamkeit und Freundlichkeit erfahren. Die Menschen sind total nett zu mir gewesen und haben mich überall positiv empfangen. Natürlich ist es auch manchmal aufregend, aber sehr schön und das Lampenfieber gehört dazu. Schließlich ist jeder Auftritt anders“, erzählt sie.

Besonders im Hinblick auf ihre Vita bei Bewerbungen sieht sie die Amtszeit als Repräsentantin positiv. „Man hat noch besser gelernt, sich in Gesellschaft und der Öffentlichkeit zu bewegen. Das ist gut für die Persönlichkeitsbildung im Hinblick auf Bewerbungen bei der Berufswahl. Nach dem Studium will ich im Bereich Wirtschaft arbeiten. Natürlich gibt es auch eine Vielzahl von schönen Fotos von mir. Die werden für mich eine einmalige Erinnerung darstellen. Meine Familie war auch sehr stolz, dass ich dieses Amt wahrnehmen durfte. Und die Nachbarn haben das genossen, weil sie für mich kränzen durften“, berichtet sie über die vergangene Zeit. Beim Frühlings-Blumenmarkt am 13. Mai, dem Samstag vor Muttertag, soll dann das neue Blumenmädchen vorgestellt werden. Doch vorher beginnt für den Verkehrsverein die Suche nach der „Maid“, die Straelen bei Veranstaltungen repräsentiert.

Wie bei ihren Vorgängerinnen auch, soll die „Liebe zur Heimat“, und damit auch zu Blumen, Pflanzen und Gewächsen im Vordergrund stehen. „Unser Blumenmädchen muss nicht aus einem Gartenbaubetrieb stammen oder eine gärtnerische Ausbildung haben. Eine enge Verbindung zum Thema muss aber vorhanden sein. Sie sollte Ausstrahlung haben und auf Leute zugehen können“, so umreißt der 1. Vorsitzende des Verkehrsvereins, Martin van Bebber die Kriterien für die Auswahl. Wirtschaftsförderer Uwe Bons fügt noch an, dass sie mindestens 18 Jahre alt sein und in Straelen wohnen sollte. „Sie wird die Repräsentantin für die Blumen- und Gemüsestadt sein und sollte das auch überzeugend zeigen können“, so Bons zu den Bewerbungskriterien. Das Ambiente, beispielsweise Kleid, Schuhe, Tasche, Make-up, Frisur und Fotos wird vom Verkehrsverein organisiert und gestellt.

„Trauen Sie sich“, ermuntert Martin van Bebber die jungen Damen in Straelen. „Haben Sie Mut und schicken Ihre Bewerbung bis zum 13. März mit Foto schriftlich oder per Mail an den Verkehrsverein Straelen, Rathausstraße 1, 47638 Straelen oder verkehrsverein@straelen.de. Eine tolle Zeit wartet auf Sie!“

Bevor Steffi Berghs-Trienekens endgültig ihre Robe in den Schrank hängt, wird sie bei der Niederrheinischen Freizeit- und Tourismusmesse im Wunderland Kalkar die Blumen- und Gemüsestadt Straelen repräsentieren. Hier werden in erster Linie Gäste geworben, die zur „Landpartie“, zum Radfahren oder zu den Veranstaltungen nach Straelen kommen sollen.

Beim Busunternehmertag des Kreises Kleve wird sie im Gartenbaubetrieb ihres Vaters Leo Busunternehmer aus Deutschland, den Niederlanden und Belgien empfangen. Sie besuchen am 17. und 18. März den Südkreis und machen in Straelen eine „Landpartie“; eine Rundreise mit dem Bus. Dabei wird ein Gartenbaubetrieb besucht. In diesem Fall werden Gewächshäuser mit Tomaten von Berghs-Trienekens zu sehen sein.

Der erste Auftritt für das 6. Straelener Blumenmädchen ist schon gebucht! Eine schön geschmückte Kutsche mit edlen Pferden davor wartet beim Spargelumzug in Walbeck am 7. Mai auf die neue Repräsentantin.