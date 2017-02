Stöbern beim Büchermarkt

Buchhändler und Antiquariate verkaufen am 5. März im Reeser Bürgerhaus

REES. Der beliebte Büchermarkt findet am Sonntag, 5. März, wieder im Reeser Bürgerhaus statt. 25 Buchhändler und Antiquariate bieten sowohl im großen Saal als auch auf der Galerie tausende von gebrauchten, alten und uralten Büchern an. Der Büchermarkt beginnt um 11 Uhr und schließt um 17 Uhr.

„Für Open-Air-Märkte ist es noch zu früh, doch über den Herbst und den Winter haben die Antiquariate wieder reichlich Nachschub bekommen“, weiß Thomas Dierkes, Leiter der Reeser Stadtbücherei und Organisator des Büchermarkts. Viele Buchhändler schätzen die Atmosphäre im Reeser Bürgerhaus, sodass der Veranstalter auch in diesem Jahr etliche „Stammgäste“ begrüßen darf. Die Standplätze für den Markt sind bereits seit mehreren Wochen vergeben. Dierkes hofft am 5. März wieder auf zahlreiche Besucher, die nach einem Bummel über die Reeser Rheinpromenade zum Bücherbummeln ins Bürgerhaus vorbei schauen, und ist sich dabei sicher: „Schon allein das breit gefächerte Angebot an Krimis, Kinderbüchern oder Niederrheinliteratur lohnt auf jeden Fall einen Besuch.“ Der Eintritt ist frei, und im kleinen Saal lädt eine Cafeteria dazu ein, bei Kaffee und Kuchen in den frisch erworbenen Schätzen zu stöbern. Der Büchermarkt auf der Rheinpromenade, der ebenfalls von der Stadtbücherei organisiert wird, findet in diesem Jahr am 20. August statt.