Stefan Portykus führt

15 Jahre Wifo: Neuer Vorsitzender freut sich auf ein „tolles Jubiläumsjahr“.

REES. Das Wirtschaftsforum Rees hat einen neuen Vorsitzenden: Stefan Potrykus, Geschäftsführer beim Systemhaus Niederrhein, hat bei der Mitgliederversammlung turnusgemäß für ein Jahr den Vorsitz übernommen.

Während Thomas Schäfer von der Firma Motorgeräte Kersten nun als Past-Vorsitzender fungiert, wurde Annegret Flür vom Flexxpoint Fitnessstudio zur neuen zweiten Vorsitzenden gewählt. Ihnen zur Seite stehen im Vorstand Frank Stefan Alí als Schriftführer, Dirk Siebers als Schatzmeister sowie die Beisitzer Christoph Gerwers, Gerd Schmülling, Jürgen Terlinden und Sarah Borgers. Wolfgang von der Linde wurde nach einigen Jahren, in denen er sich besonders für die Gewerbemesse engagierte, mit den besten Wünschen für seine neue berufliche Tätigkeit verabschiedet.

„Ich freue mich auf ein schönes Jubiläumsjahr und die weiterhin tolle Zusammenarbeit im Vorstand“, führte Stefan Potrykus in seiner Antrittsrede aus. Da das Wirtschaftsforum Rees in diesem Jahr seit 15 Jahren besteht, sind neben den Klassikern wie der „Job 4U?“-Lehrstellenarena, Exkursionen, dem Energietag oder dem umfangreichen Fortbildungsprogramm auch einige Geburtstagsüberraschungen geplant: So wurde das Wifo-Bonusprogramm von und für Mitglieder und deren Mitarbeiter vorgestellt, bei dem es attraktive Angebote zu verzeichnen gibt. Darüber hinaus haben Unternehmen über die Stadtgrenzen hinaus Interesse an einer Mitgliedschaft bekundet, so dass inzwischen zwei Mitglieder aus Kalkar in den Wifo-Reihen vertreten sind: das Wunderland Kalkar und der Freie Golfclub Mühlenhof.