KALKAR. Die Stadtwerke Kalkar haben Kenntnis davon erhalten, dass derzeit Betrüger unterwegs sind. Sie melden sich am Telefon als Mitarbeiter der Stadtwerke und versuchen mit den Kunden Termine für eine Energieberatung zu vereinbaren. In der Folge sind zahlreiche Nachfragen bei den Stadtwerken Kalkar eingegangen. Für die seriöse Energieberatung, wie zum Beispiel Gebäudethermografie, stehen die Stadtwerke über das Kundenbüro am Markt in Kalkar persönliche zur Verfügung. Telefonisch sind die Stadtwerke unter der kostenlosen Rufnummer 0800 19 999 66 zu erreichen.