In den Osterferien: Fußballcamp in den beim SV Viktoria Goch

GOCH. Dribbeln, Passen, Tore schießen – in den Osterferien können junge Fußballspielerinnen und -spieler ihr Talent beim Fußballcamp des SV Viktoria Goch testen.

Vier Tage lang – vom 18. bis 21. April – dreht sich im Stadion an der Hubert-Houben-Straße alles um das runde Leder. Das Camp kann bei jeder Witterung stattfinden, wie Initiator Georg van den Höövel erklärt: „Falls das Wetter mies sein sollte, können wir auf den Kunstrasenplatz, der zur Schulanlage gehört, ausweichen. Das funktioniert wegen der Ferien.“

Gemeinsam mit dem SV Viktoria und Sponsoren soll Kindern, die in den Osterferien nicht verreisen können, trotzdem etwas geboten werden. Spaß am Fußball und die Gemeinschaft stehen im Vordergrund. 100 Kinder, im Alter zwischen sechs und 13 Jahren – also D-, E- und F-Jugend, können am Fußballcamp teilnehmen. Trainiert wird von 10 bis 16 Uhr, in zweistündigen Einheiten. Auf dem Lehrplan stehen unter anderem Technik, Ballkontrolle, Koordination, Schnelligkeit, Spielverständnis, die Vorbereitung auf die Beidfüßigkeit und noch vieles mehr. Trainer des SV Viktoria setzten diese Lernziele altersgerecht um; in Gruppen mit maximal zehn Kindern wird von U6 bis U 9 und von U10 bis U13 gearbeitet. „Wir wollen die Kinder an Sport und Fußball heranbringen“, erklärt Viktoria-Hauptgeschäftsführer Max van de Loo, „und es ist ganz egal, ob und welche Vereinsfarbe sie sonst tragen.“

Zwischen den Trainingseinheiten bleibt noch genügend Zeit für Spaß. Unterstützt von den Stadtwerken Goch, können die Kids im „Soccer Cage“ gegeneinander antreten oder an der Messanlage ihre Schussgeschwindigkeit und Treffsicherheit erproben. Kleine Turniere im Modus 7:7 runden das Training ab. Es gibt Andenkenfotos von Raimund Czesnik und eine Urkunde für jeden Teilnehmer. Sponsor Edeka Kusenberg sorgt für gesunde Verpflegung mit Obst, Gemüse, Wasser und isotonischen Getränken. Das warme Mittagessen wird täglich angeliefert und vor Ort im „Viktoria-Treff“ ausgegeben. Zum Leis­tungspaket (109 Euro) gehören außerdem ein Trainingsanzug und ein Fußball der Firma Derbystar sowie eine Trinkflasche.

Die Anmeldung läuft bereits und ist möglich per Post: abaculus international ltd, Moyländer Straße 42, Goch; per Fax: +49 (0) 2823/8799773; per E-Mail: gvdh@abaculus-international.com und im Internet: www.abaculus-international.com.