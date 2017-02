„Planspiel Börse“ vermittelt in spannender Form Wirtschaftswissen und Kompetenz rund um Finanzen

GOCH. Sie stehen und fallen, machen Anleger nervös oder überbringen Glücksbotschaften: Börsenkurse. Was genau es damit auf sich hat, wie sie funktionieren und das widerspiegeln, was in Wirtschaft und Politik gerade passiert, stand traditionell im Fokus des „Planspiel Börse“ der Sparkasse Goch-Kevelaer-Weeze.

Jetzt ehrte die Sparkasse alle erfolgreichen Teams, die den spannenden Online-Wettbewerb zum Jahresende 2016 mit Bravour gemeistert haben. Preise im Gesamtwert von 700 Euro wurden an die vier siegreichen Schülerteams überreicht. Was genau steckt dahinter? Schüler und Studenten können im Rahmen des zehnwöchigen „Planspiel Börse“ virtuelles Kapital in Höhe von 50.000 Euro an der Börse vermehren – der simulierte Wertpapierhandel vertieft wirtschaftliche Grundkenntnisse und vermittelt Börsenwissen. Ziel ist es, einen möglichst hohen Depotwert und den höchsten Nachhaltigkeitsertrag zu erreichen.

„Darüber hinaus ist dieser Wettbewerb nicht nur eine tolle Ergänzung zum Unterricht, sondern schärft zudem Teamgeist und das Miteinander junger Menschen“, unterstreicht Stefan Eich als Vorstandsmitglied der Sparkasse Goch-Kevelaer-Weeze. Den Teilnehmern werden auf spielerische Art „trockene“ Wirtschaftsthemen näher gebracht und Kompetenzen rund um Finanzen gelehrt. Auch Nachhaltigkeit spielt eine wichtige Rolle, „und natürlich der Spaß“, so Eich. 38 Teams aus dem Einzugsgebiet der regionalen Sparkasse sind zehn Wochen lang unter die Börsianer gegangen. Sie bekamen im Rahmen dieser Auflage des „Planspiel Börse“ die unmittelbaren Auswirkungen des Brexit-Votums sowie der Präsidentenwahl in Amerika zu spüren. Durch das „Learning by doing“ nehmen junge Menschen viel zusätzliches Wissen aus dem Wettbewerb mit. Für den reibungslosen Ablauf und kreative Ideen sorgten im Hause der Sparkasse die Auszubildenden Daniel Kristann und Ann-Christine van den Heuvel. Sie waren als Ansprechpartner für die Teams vor Ort und planten den Ablauf des Spiels. „Alle Teams haben einen kühlen Kopf während dieser spannenden Börsenzeit bewahrt“, kommentieren die Organisatoren sehr zufrieden.

Die Gewinner: 1. Platz Team „Bares ist Wahres“ – Gesamtschule Mittelkreis (Robin Schoofs, Jamie Burgmans, Niklas Hentemann mit ihrem Lehrer Christoph Berens), Depotwert: 63.864,86 Euro

2. Platz Team „Die Bauern und Wir“ – Leni-Valk-Realschule (Simon Scheike, Christoph Flaswinkel, Cedric Hoven, Jonas Huth, Simon Schmidt mit ihrem Lehrer Alois Janßen), Depotwert: 53.516,49 Euro

3. Platz Team „Berens Börsen Buyers“ – Gesamtschule Mittelkreis (Mateusz Respondek, Michelle Abbing, Julian Frost, Fabian Paeßens mit ihrem Lehrer Christoph Berens), Depotwert: 53.172,24 Euro

1. Platz Nachhaltigkeit: Team „Blickpunkt“ – Gesamtschule Mittelkreis (Esra Dogu, Jill Beyer, Joshua Krystof, Henry Laakmann mit ihrem Lehrer Christoph Berens), Nachhaltigkeitsertrag: 1.239,95 Euro.