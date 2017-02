Sechs Schachmannschaften ziehen Zwischenbilanz

Uedemer Schachklub hat 50 Spieler in verschiedenen Klassen

UEDEM. Fünf Seniorenmannschaften hat der Spielleiter des Uedemer Schachklubs, Josef Schenk, aktuell im Rennen. Zählt man noch die Jugendmannschaft hinzu, dann werfen in verschiedenen Klassen ungefähr 50 Strategen ihre Mattnetze aus!

Zwei Drittel der Schachsaison 2016/17 sind nun vorbei; Zeit, die Tabellen genauer zu studieren.

Uedem I: Das Saisonziel ist klar gesteckt: Nach dem unglücklichen Abstieg in die Verbandsklasse wird der sofortige Wiederaufstieg angepeilt! Ein brillanter Start mit sechs Siegen in Folge katapultierte die Uedemer auf Platz „eins“. Top-Scorer sind bisher Peter Niemann und Arndt Roßkothen. Wahrscheinlich fällt die Entscheidung erst in der letzten Runde am 7. Mai, wenn die Schusterstädter den Mitfavoriten Moers zu Gast haben.

Uedem II: Die „Seniorentruppe“ spielt in einer parallelen Gruppe ebenfalls in der Verbandsklasse. Nach holprigem Start setzte sich das Team um Coach Alois Tack inzwischen in der Spitzengruppe fest. Wenn die letzten drei Kämpfe gewonnen werden, dann bedeutet das „Aufstieg“. Erfolgreichste Spieler bisher sind Heinz Aldenhoven und Michael Janßen.

Uedem III: Der Aufsteiger hat es in der Bezirksliga erwartungsgemäß schwer. Inzwischen hat sich die junge Mannschaft auf Platz acht, der den Klassenerhalt gerade so sichern würde, vorgearbeitet. Für Coach Norbert Spicks sind die Abstiegsgespenster aber noch nicht vertrieben. Beste Spieler hier Pavel Poddubsky und Steven Molter.

Uedem IV: Die Mannen um Teamchef Sven Gerrits schnuppern momentan an der Tabellenspitze der Bezirksklasse Höhenluft. Nach vier Runden entwickelt sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Kleve III. Erfolgreichste Punktesammler bisher: Sascha Schording und Matthias Muhsal.

Uedem V: Josef Schenks „Fohlentruppe“ liegt in der untersten Klasse, der Kreisliga, auf dem geteilten ersten Rang. Hier geht es nicht unbedingt um Auf- und Abstieg; wichtiger ist es für die Nachwuchsspieler, Erfahrungen zu sammeln.

Jugendmannschaft: Unerwartet erfolgreich bewegen die Jüngsten ihre Figuren in der Jugend-Verbandsliga. Nach vier von sechs Runden liegen sie ungeschlagen auf Platz zwei! Top-Scorer sind Fynn Pauls und Bent Basten. Jugendwart Lars Günther ist stolz auf seine Mannschaft: „In dieser Formation kann das Team noch mindestens fünf Jahre antreten und wird demnächst vielleicht für Furore sorgen!“