Schul-Standort Bedburg-Hau: Politik soll beraten

KLEVE/BEDBURG-HAU. „Am Montag, 6. Februar, haben die Bürgermeisterin der Stadt Kleve, Sonja Northing und der Bürgermeister der Gemeinde Bedburg Hau, Peter Driessen sowie die Kämmerer und weitere Fachleute der jeweiligen Kommune über die öffentlich rechtliche Vereinbarung der zur Gesamtschule umfirmierten Sekundarschule Kleve gesprochen.“ So heißt es in einer Presseerklärung der Stadt Kleve. „In einer konstruktiven Gesprächsatmosphäre wurden Lösungsmöglichkeiten hinsichtlich der Nutzung des Standortes Bedburg Hau sowie dessen finanzielle Regelung erörtert. Die erarbeiteten Lösungsansätze werden nun den zuständigen politischen Gremien der Stadt Kleve und der Gemeinde Bedburg Hau vorgestellt. Nach Abschluss der politischen Beratung und der sich eventuell daraus ergebenden Konkretisierung werden Bürgermeisterin Sonja Northing und Bürgermeister Peter Driessen über die Ergebnisse in einer weiteren gemeinsamen Presseerklärung berichten.“