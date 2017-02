Sammlung am 4. März um 9 Uhr, private Sammler machen der Landjugend unschöne Konkurrenz

SONSBECK. Kaum ist die Karnevalszeit vorüber, steht am 4. März die traditionelle Schrottsammlung der Katholischen Landjugendbewegung Sonsbeck (KLJB) vor der Tür.

Am 4. März rollen wieder die Gespanne der Sonsbecker Landjugend durch den Ort, um Schrott und Altmetall einzusammeln. Foto: nno.de

Pünktlich um 8 Uhr treffen sich die Mitglieder der Landjugend am Schweinemarkt, um mit den Gespannen in Sonsbeck, Hamb und Labbeck den Schrott abzuholen. Deshalb wird gebeten, dass der Schrott pünktlich um 9 Uhr abholbereit ist. Während der Schrottsammlung werden die Mitglieder durch reichlich Brötchen und Kuchen versorgt und zum Mittagessen treffen sich alle im Kastell.

Leider wurde in den letzten Jahren der Schrott teils durch private Schrotthändler eingesammelt. Aus diesem Grund bittet die Landjungend, darauf zu achten, dass der Schrott nicht von Privathändlern eingesammelt wird. Außerdem wird darauf hingewiesen, dass keine Autos, ölverschmierte Gegenstände, Kühlschränke, Reifen oder alle nach Abfallverordnung als Sondermüll anzusehende Stoffe und Gegenstände mitgenommen werden dürfen.

Über kleine Spenden würde sich die Landjugend freuen, um die Kosten wie Versicherung, Kraftstoff und Verpflegung der Helfer decken zu können. Vor Ort wird eine Sammeldose vorhanden sein, um Spenden entgegen zu nehmen. Der Erlös dieser Aktion kommt Projekten der Landjugend zugute, zum Beispiel dem jährlichen Nachmittag für Jung und Alt.

Des Weiteren plant die Katholische Landjungend Sonsbeck auch wieder das Osterfeuer, das am Ostersonntag, 16. April um 19 Uhr stattfindet.

Wer mindestens 16 Jahre alt ist und wer gerne mal bei der Landjugend vorbeischauen möchte, kann bei Aktionen wie der Schrottsammlung vorbei kommen und sich auf der Facebook-Seite und der Internetseite informieren. http://www.kljb-sonsbeck.de/